Scheepvaartmuseum vernieuwt hoofdgalerij

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam opent vrijdag de nieuwe hoofdgalerij met de tentoonstelling Republiek aan Zee. De expositie laat aan de hand van vijftig kunstwerken zien hoe ons land als maritieme natie is gevormd in de zeventiende en achttiende eeuw.

De presentatie gaat over de cruciale rol van water in onze geschiedenis, over de grote groei van Nederlandse steden in de zeventiende eeuw en de handel vanuit de Lage Landen met de rest van de wereld die zorgde voor een stijgende welvaart. En ook over de opkomst van de maritieme cultuur. Kooplieden, admiraals en kapiteins gaven kunstenaars de opdracht schilderijen te maken van hun schepen op verre kusten of tijdens succesvolle zeeslagen.

De tentoonstelling vertelt ook over de keerzijde van de grote welvaart, die onder meer leidde tot koloniale overheersing en slavernij.

Tegelijkertijd opent Het Scheepvaartmuseum de presentatie Cartografie & Curiosa. Hier is te zien hoe zeevaarders vanaf de zeventiende eeuw hun weg vonden en op welke wijze deze reizen het Europese wereldbeeld bepaalden. Beide exposities maken deel uit van de vernieuwing van het museum.