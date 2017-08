Scheepvaart Maas stilgelegd na ongeval

Het scheepvaartverkeer op de Maas in Noord-Limburg is zondagmiddag stilgelegd als gevolg van een ernstig ongeval bij Blitterswijck. Rond 17.30 uur deed zich daar een ongeval voor met een jetski. Daardoor raakte een 17-jarige Duitse jongen ernstig gewond. Hij is per traumahelikopter naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. Een tweede persoon raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Maasweg. Volgens een woordvoerster van de politie zat de Duitse jongen samen met twee anderen op een luchtkussen achter de jetski. Bij het nemen van een bocht heeft dat kussen vermoedelijk een paal geraakt. De drie opzittenden raakten te water, een van hen raakte ernstig gewond. De drenkelingen wisten volgens de politie zelf aan wal te komen.