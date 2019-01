Schedel in Putten zeker 190 jaar oud

Een schedel die in september vorig jaar werd gevonden in Putten (Gelderland) blijkt te dateren van tussen 1535 en 1829. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Na de vondst in de bossen was al snel duidelijk dat het om een schedel van een mens ging.

Toen de onderzoekers erachter kwamen dat de schedel er al zo lang lag, werd besloten geen verder onderzoek te doen. Als een schedel minder dan honderd jaar oud is, kan deze nog onderzocht worden op DNA-sporen. Het DNA wordt dan in sommige gevallen vergeleken met sporen in de database van vermiste personen.