Schatten uit Dom van Münster naar Utrecht

Oude schatten uit de Dom van het Duitse Münster zijn in het komend voorjaar te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. De middeleeuwse kostbaarheden zijn uitzonderlijk goed bewaard gebleven.

„Ze bieden een fascinerend inzicht in de internationale positie die Münster in de middeleeuwen bekleedde. Zo bevat de collectie een reliekhouder die door Keizer Otto in 997 is geschonken aan de bisschop van Münster. Maar er is ook een Iraans bergkristallen speelstuk dat aantoont dat Münster onderdeel was van handelsroutes tussen het voormalige Mesopotamië en Europa”, belooft het Utrechtse museum.

De tentoonstelling Münster Domschat is te zien van 8 maart tot en met 10 juni.