Schatkamer Hermitage trekt 131.000 bezoekers

De jubileumtentoonstelling ‘De Schatkamer! Meesterwerken uit de Hermitage’ heeft 131.000 bezoekers getrokken. De expo in het Amsterdamse zustermuseum van de Hermitage in Sint-Petersburg toonde 200 meesterwerken uit diverse stromingen en culturen, afkomstig uit de vroegste prehistorie tot en met de 21e eeuw.

Er waren topstukken te zien van grote namen als Da Vinci, Bernini, Matisse, Rembrandt, Tintoretto en Velázquez. De werken vormden samen een tour door de kunstgeschiedenis.

Tijdens de tentoonstelling bereikte de Hermitage een mijlpaal: het museum ontving de 5 miljoenste bezoeker sinds het openging in de locatie aan de Amstel. De Schatkamer! liep van 2 februari tot en met 25 augustus.

De volgende grote expo, ‘Juwelen! Schitteren aan het Russische hof’, staat alweer op punt van beginnen. Van 14 september tot en met half maart volgend jaar kunnen liefhebbers zich vergapen aan ruim 300 juwelen bezet met tienduizenden edelstenen, die werden gedragen door de Russische high society aan het hof in Sint-Petersburg.

De best bezochte tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam is nog altijd ‘Hollandse Meesters uit de Hermitage. Oogappels van de tsaren’ uit 2017/2018. Die telde een bezoekersaantal van 340.000.