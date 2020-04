Schapenhouders moeten voor 2022 wolven weren met stroomdraad

Alle schapen- en geitenhouders op de Veluwe moeten voor 2022 rond hun kuddes een afrastering met stroomdraden spannen om wolven te weren. De provincie Gelderland moet daar subsidie voor geven. Omdat er in Nederland ook steeds vaker wolven zwerven, zou die maatregel ook moeten gelden voor dierenhouders langs bekende ‘wolvencorridors’.

Dat adviseert de Wolvencommissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. De commissie heeft zich gebogen over maatregelen tegen schade door wolvenaanvallen. Gelderland stelde de commissie in, omdat zich in die provincie de eerste wolven vestigden. Maar de adviezen van de commissie gelden voor elk gebied waar wolven een territorium kiezen, zoals bijvoorbeeld in Drenthe lijkt te gebeuren.

Na uitvoerig onderzoek in binnen- en buitenland blijkt volgens de commissie dat een afrastering met stroomdraden van laag bij de grond tot 1,20 meter hoog het meest effectief is. Door de schok van stroomdraden leren wolven dat schapen en geiten geen aantrekkelijke prooi zijn. Zo’n aanval laten ze dan al heel snel achterwege, aangezien ze pijnlozer aan wild als prooi kunnen komen.