Schapenhouders doen nog niet genoeg tegen wolvenaanval

Schapen- en geitenhouders nemen nog te weinig preventieve maatregelen tegen een eventuele aanval van een wolf. In het leefgebied van de eerste wolven die in Nederland opdoken, op de Noord-Veluwe, zijn wel maatregelen genomen, maar op enige afstand van dat gebied kan het veel beter. „Afwachten is niet verstandig”, waarschuwt de provincie Gelderland, die 500.000 euro heeft uitgetrokken om schapen- en geitenhouders te financieel te ondersteunen bij het nemen van wolfwerende maatregelen.

Om veehouders te laten zien welke maatregelen ze kunnen nemen, heeft de provincie bij de schaapskooi Epe-Heerde een proefopstelling gemaakt van vijf soorten wolfwerende hekken. Het zijn allemaal rasters met stroomdraad. „Als een wolf een oplawaai krijgt van een stroomdraad, probeert hij het daar niet zo snel nog een keer. Maar een wolf die makkelijk een schaap kan grijpen, komt terug”, aldus de provincie. Bij de hekken is informatie te vinden van de Gelderse wolvencommissie. Die zou ook informatiebijeenkomsten gaan houden, maar dat gaat wegens de coronacrisis voorlopig niet door.

Gelderland is de eerste provincie met wolvenbeleid. Drenthe en Noord-Brabant, waar zich nu ook wolven hebben gevestigd, zijn daar ook mee bezig. Veehouders die wolvenschade oplopen in een gebied dat is aangewezen als leefgebied van de wolf, hebben recht op een vergoeding voor gedode dieren.