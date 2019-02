Schapenhouder moet zich voorbereiden op komst wolf

Een speciaal wolvenplan biedt overheden wat meer houvast, nu de wolf zich steeds vaker in Nederland laat zien. Maar schapenhouders zijn niet van hun problemen af. Ze doen er goed aan zich voor te bereiden op de definitieve komst van het roofdier.

Schapenhouder Gijsbert Six uit het Drentse Benneveld volgt de komst van de wolf naar Nederland op de voet. Want dat het beschermde dier zich hier gaat vestigen, is al een tijdje duidelijk. Als een van de eersten plaatste de schadenhouder een wolvenwerende omheining, met hulp van de organisatie Wolf Fencing Nederland (WFN).

Vorig jaar april werden zes schapen van zijn buurman gepakt. „Ik was al van plan een afrastering voor mijn eigen schapen te bouwen, maar na dat moment heb ik vastgesteld dat er elektriciteit op moest staan”, vertelt Six.

De omheining van de Drentse schapenhouder bestaat uit houten palen met daartussen zes stroomdraden die op een gelijke afstand van elkaar hangen. De hoogste draad hangt op 1 meter 20, de laagste op 20 centimeter boven de grond.

Met name die lage draad is essentieel. „Wolven springen van nature niet zo snel, maar gaan liever ergens onderdoor. Komen ze met hun snuit tegen die stroomdraad, dan krijgen ze een flinke tik en gaan ze er vandoor.”

Het concept komt uit Zweden, waar boeren al veel langer ervaring hebben met wolven. Wolf Fencing Nederland wil schapenhouders kosteloos helpen bij het aanleggen van wolvenpreventiemiddelen. „Ze zijn er in Zweden al vijftien jaar mee bezig en er is nog nooit een wolf door die hekken gekomen”, vertelt oprichter van WFN Jeannet Hulshof. „We willen de schapenhouders helpen om de schapen én de wolf te beschermen.”

Naast het elektrische hek geeft WFN advies en helpt met andere maatregelen, die de houder zelf moet betalen. Zo zouden schapenhouders met een stal hun beesten binnen kunnen zetten. Of ze kunnen bewakingshonden nemen.

Aan alle maatregelen hangt wel een fors prijskaartje. Dat is nu net waar veel schapenhouders tegenaanlopen. Een waakhond kost zo 1000 euro per jaar en voor een nieuw elektrisch hek moet hij zo’n 4 euro per meter aftikken.

Toch denkt de Drentse schapenhouder dat er uiteindelijk niets anders op zit dan dat zijn collega’s hun dieren gaan beschermen tegen de wolf. Voor afschieten, wat volgens het speciale wolvenplan in uiterste gevallen mag, is in de samenleving weinig draagvlak.

Averechts

Bovendien werkt het averechts. „Schiet je een wolf uit de roedel dood, dan verstoor je de sociale structuur en loop je gevaar dat de andere wolven juist op gemakkelijke prooidieren, zoals schapen, gaan jagen”, vertelt ook Hulshof van WFN.

Beter is het volgens Six als de overheid een bepaald bedrag per schaap betaalt. „Daarvan kunnen mensen preventiemaatregelen nemen of het zien als een soort afkoopsom en stoppen. Hoe dan ook: Samenleven met de wolf is mogelijk, maar het gaat ons wel wat kosten. Want de wolf die komt er toch wel.”