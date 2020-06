Schapen moeten van droge dijken af

Veehouders langs de grote rivieren moeten hun schapen van de droge dijken halen. Waterschap Rivierenland zal aangeven waar de grasmat door de aanhoudende droogte zo kwetsbaar is dat de schapen er voorlopig niet kunnen grazen.

De grasmat is belangrijk voor de stabiliteit van een dijk. Het wortelstelsel van het gras zorgt voor stevigheid van het dijklichaam. Nu het al zo lang niet heeft geregend, is het gras op de dijken op veel plekken bruin. Gewoonlijk is dat volgens het schap niet erg, want als het even regent herstelt het gras zich snel.

De regen die de komende dagen wordt voorspeld zal echter niet genoeg zijn om effect te hebben. Grazende schapen zouden onherstelbare schade kunnen aanrichten.

Waterschap Rivierenland beheert ruim 1000 kilometer dijk vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland.