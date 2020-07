Schap geeft beek in Brabantse Kempen water

Een vrijwel drooggevallen beek op landgoed De Utrecht in de Brabantse Kempen krijgt donderdag water van waterschap De Dommel. Het laagje stromend water moet ervoor zorgen dat de bijzondere dieren en planten in de Reusel de derde droge zomer op rij overleven, aldus het schap. Het water wordt opgepompt uit een diepe grondwaterput in de buurt.

In het werkgebied van De Dommel stromen vijf beken waarin zeldzame en beschermde soorten leven. Zo komen er onder meer kwabalen, beekprikken en kokerjuffers voor. Behalve de Reusel dreigt ook de Beekloop helemaal droog te vallen, en daarom treft het schap daar ook al voorbereidingen om water te geven.

Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het in delen van het land nog steeds extreem droog. Nu er weinig regen wordt verwacht en de temperatuur flink omhooggaat, zijn de waterschappen zeer alert. Waterschap Aa en Maas besloot donderdag om sommige beken en sloten niet meer te voorzien van Maaswater, zodat er voldoende rivierwater overblijft voor waterlopen met kwetsbare natuur. Vissen uit beken die nu gaan droogvallen worden overgezet naar ander water.

Waterschap Vallei en Veluwe in het midden van het land heeft 400.000 euro uitgetrokken voor grondeigenaren die zelf iets willen doen aan de droogte. Ze kunnen vanaf maandag tot 10.000 euro subsidie krijgen voor een maatregel waarmee water langer in de sloten blijft staan. Dat is belangrijk voor de grondwaterstand.