Schalk na overleg: Hoop dat kerken verantwoordelijkheid nemen

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) kwam vrijdag met een iets minder cru advies richting de aangesloten kerken: breng het aantal bezoekers „zo mogelijk en bij voorkeur” terug „tot het maximum van dertig.” Verder raadt het kerken dringend aan om mondkapjes te dragen en zingen „te beperken.”

Maandag maande het CIO de kerken nog dringend om „zich te onthouden van samenzang.”

Volgens het CIO is er „bij kerken een bereidheid het aantal bezoekers in kerkdiensten substantieel af te schalen.”

Het CIO kwam vrijdagavond in een persbericht met een oproep na een nieuw overleg tussen minister Grapperhaus van Eredienst en vertegenwoordigers van kerkgenootschappen. Daarbij was, als representant van reformatorische kerken, ook Peter Schalk betrokken.

Schalk zegt in een toelichting dat hij hoopt „dat kerken hun verantwoordelijkheid nemen en hun diensten substantieel afschalen.” Dat is volgens hem nodig vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. „Ook moeten we als kerken de zorgen die in de samenleving leven in onze besluitvorming laten meewegen.”

Hij roept kerken en geloofsgemeenschappen op ook de komende weken „te blijven monitoren of aanpassing van het beleid rond kerkdiensten nodig is.” Daarbij moet goed gelet worden op de plaatselijke situatie. „Sommige kerken staan misschien in een wijk waar ten aanzien van Covid-19 grote zorgen zijn.”

Plaatselijke kerken moeten zich volgens Schalk, die voor de SGP in de Senaat zit, ook vrij voelen om, „als er in het eigen kerkverband wat betreft afschaling helemaal geen beweging te zien is, elkaar hierop aan te spreken.”

Ook het advies tot het dragen van mondkapjes wordt door Schalk onderstreept. „Daarmee laten we zien, intern en extern, dat we de situatie en aanbevelingen serieus nemen.”

Volgens Schalk is er de achterliggende week „heel hard gewerkt en gezocht naar ruimte om de verantwoordelijkheid voor kerkdiensten weer bij de kerken te krijgen, en tevens recht te doen aan wat zich in de samenleving voltrekt.” Hij is dankbaar dat in de uitkomst van het beraad van vrijdag „die elementen ook terug te vinden zijn.”

Ook is hij er dankbaar voor dat „er tot nog toe in Nederland ruimte is geweest en gebleven om Gods Woord in erediensten uit te dragen, waarbij het mijn diepe wens is”, zegt hij, „dat dit ook de komende weken mogelijk zal blijven.”

In het overleg van vrijdag met de kerken sloot minister Grapperhaus zich aan bij de dringende oproep van premier Rutte aan álle Nederlanders om hun gedrag aan te passen. Bij verder oplopende besmettingscijfers zullen nieuwe maatregelen nodig zijn, zei de minister-president.

Grapperhaus: „Ik snap dat er bij veel mensen regelmatig vertwijfeling is. Je wilt zo graag toch dingen doen waarvan je zegt, die zijn essentieel voor mij. Voor een gelovige is dat het belijden van dat geloof. Voor iemand die een onderneming heeft, is dát heel essentieel.”

Afgesproken is dat het gesprek tussen de kerken en minister Grapperhaus „over mogelijk maatwerk in de erediensten” woensdag wordt voortgezet.

Het CIO was vrijdagavond niet bereikbaar voor een toelichting.

