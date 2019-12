‘Schaf gebruik Mr. Big-methode zo snel mogelijk af’

De Mr. Big-methode voor undercoveracties moet worden afgeschaft. Dat zegt hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen vrijdag in Trouw.

Eerder deze week bepaalde de Hoge Raad dat twee moordzaken waarin bewijs is gebruikt dat met de Mr. Big-methode verkregen werd opnieuw behandeld moeten worden.

Bij de Mr. Big-methode wordt een verdachte vooral verleid tot bekennen. In het kort komt het erop neer dat undercoveragenten met een verzonnen verhaal proberen het vertrouwen te winnen en hem een misdaad te laten opbiechten. ‘Mr. Big’ staat voor de leider van een fictieve organisatie, die openheid eist.

Van Koppen noemt het gebruik van de methode onverstandig. „Het is niet alleen heel duur, je gaat er ook al vanuit dat iemand schuldig is terwijl je daarvoor geen hard bewijs hebt. De politie begint dus al met een tunnelvisie”, zegt de hoogleraar in Trouw.

Bij een bekentenis is het volgens Van Koppen van groot belang dat de verdachte in eigen woorden vertelt wat zich in een zaak heeft afgespeeld. Op die manier kunnen de details die alleen de dader kent gecheckt worden. Volgens Van Koppen is er bij de Mr. Big-methode te weinig aandacht voor de mate van betrouwbaarheid van een bekentenis. Ook is in Nederland volgens de hoogleraar te weinig controle op dergelijke bewijsvoering.