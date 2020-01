Schadevergoeding voor vader van gedode Milica van Doorn

De vader van de in 1992 gedode Milica van Doorn krijgt alsnog een schadevergoeding. In een civiele zaak die de vader van het 19-jarige slachtoffer had aangespannen, heeft de rechtbank in Alkmaar 3000 euro begrafeniskosten en 10.000 euro shockschade toegewezen.

De vader krijgt de vergoeding onder meer omdat hij het lichaam heeft moeten identificeren van zijn dochter, die met veel geweld om het leven is gebracht. Dat heeft bij hem „een hevige emotionele schok met psychisch letsel teweeg gebracht”, constateert de rechtbank.

Hüseyin A. werd in december 2018 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het doden en verkrachten van Van Doorn. De zaak bleef lang onopgelost. A. kwam in 2018 als verdachte in beeld door een DNA-verwantschapsonderzoek. Hoewel in die zaak hoger beroep is ingesteld, gaat de rechtbank bij het toekennen van de schadevergoeding uit van de feiten die de strafrechter bewezen achtte.

De termijn voor het toekennen van een vergoeding was eigenlijk na twintig jaar verjaard, maar volgens de rechtbank is er in dit geval sprake van een uitzonderlijke situatie.