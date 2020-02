Schadevergoeding Defensie na dood militairen in Afghanistan

Defensie gaat schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de in Afghanistan omgekomen militairen Aldert Poortema (22) en Wesley Schol (20). Zij kwamen in januari 2008 om door eigen vuur in Uruzgan. Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra na berichtgeving door De Telegraaf.

„Het is goed om te vernemen dat Defensie aansprakelijkheid erkent voor de evident gemaakte fouten. Ook heeft de persoonlijke toenadering van minister Bijleveld de nabestaanden goed gedaan”, aldus Diekstra. „Hopelijk kunnen de nabestaanden binnenkort de zaak na inmiddels meer dan twaalf jaar definitief afsluiten.”

Diekstra hoopt dat de overheid als werkgever „direct haar morele verantwoordelijkheid neemt door een passende tegemoetkoming toe te kennen”. In een reactie aan De Telegraaf stelt het ministerie van Defensie dat de invulling van de schadevergoeding nog onderwerp van gesprek is.

Militair advocaat Diekstra stelde Defensie vorig jaar herfst namens de nabestaanden aansprakelijk nadat uit door De Telegraaf gepubliceerde interne documenten duidelijk was geworden dat Schol en Poortema na een serie vermijdbare fouten om het leven zijn gekomen.