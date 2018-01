Schadeloket aardbevingsschade 19 maart open

Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Dat staat in het Protocol mijnbouwschade Groningen waarover de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen overeenstemming hebben bereikt met het kabinet.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Groningse bestuurders lichtten woensdagmiddag op het provinciehuis de nieuwe regels toe voor de afhandeling van schade door de gaswinning in Groningen.

Voor de afhandeling wordt de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen ingesteld. Die beslist onafhankelijk van de NAM en de overheid over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. Behalve nieuwe schades gaat de commissie ook alle schademeldingen afhandelen die sinds 31 maart 2017 zijn ingediend. Daarnaast krijgen de openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 een passende oplossing aangeboden, zo is overeengekomen.

„De Groningers hoeven het gevecht met de NAM niet meer aan te gaan”, zegt Wiebes „We zaten te veel vast in oud denken en dit is een fundamentele stap”, zegt Wiebes. De minister benadrukt dat de Groningers met het nieuwe loket recht wordt aangedaan. „Daar hebben we de NAM niet voor nodig. Ik regel aan de achterkant wel de financiering.”

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is naar eigen zeggen „verheugd” over het nieuwe schadeprotocol voor gedupeerden van de aardbevingen die door de gaswinning in Groningen worden veroorzaakt. „Vanaf nu kan het Rijk de afhandeling van de schade door aardbevingen weer voortvarend oppakken. NAM staat met dit protocol nu definitief voor de toekomst op afstand van die schade-afhandeling”, reageert directeur Gerald Schotman.

De topman van het gasbedrijf, dat in handen is van Shell en Exxon Mobil, benadrukte ook nog eens dat de NAM de aardbevingsschade zal blijven vergoeden. Daar ontstonden afgelopen weekend zorgen over toen bleek dat aandeelhouder Shell een eerdere aansprakelijkheidsverklaring had ingetrokken. Het energiebedrijf liet dinsdag weten dat het de NAM zal blijven steunen en bereid te zijn daar garanties voor af te geven.

Het Groninger Gasberaad is tevreden met het nieuwe schadeprotocol voor de gasboringen dat woensdag is gepresenteerd. „We hopen vurig een streep onder het verleden te kunnen zetten”, laat de organisatie weten in een verklaring. Het Groninger Gasberaad is een organisatie van werkgevers en maatschappelijke organisaties uit de regio.

Het Gasberaad is blij dat de NAM niets meer met de procedure te maken heeft en de overheid de verantwoordelijkheid op zich neemt. „We hebben gedaan wat we konden om te zorgen dat er zoveel mogelijk waarborgen in zitten die de gedupeerde Groningers weer lucht en vertrouwen geven.”

Toch blijft er nog scepsis bij de organisatie. „Wij realiseren ons dat we daarmee nog geen garanties hebben. Veel valt of staat nog met de uitwerking. Het valt ons zwaar hierop te vertrouwen, omdat dat vertrouwen de afgelopen vijf jaar zo vaak en zo fundamenteel is beschadigd.”

Volgens de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar zijn de partijen met de komst van het nieuwe schadeloket een grote drempel overgegaan. Het verruimen van de begrenzing van het bevingsgebied en de makkelijkere bewijsvoering „dragen bij aan een beter gevoel van rechtvaardigheid”, stelt hij. „Ik hoop dat dit een voorbode is van hoe we de versterking gaan vormgeven. Dan kunnen de mensen hun leven weer leiden. Zo ver zijn we nog lang niet, maar dit is een goede stap.”

Burgemeester Anno Hiemstra van Appingedam is blij dat ook de maatschappelijke organisaties achter het nieuwe protocol staan. „We moeten nu wel zorgen dat het gaat werken. Ook moeten we nu de versterkingsoperatie oppakken. Deze aanpak was in goede harmonie. Houden we dat vol, dan ontstaat er in Groningen een echt toekomstperspectief.”

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders houdt zich vooral bezig met de uitvoering. „We proberen dat allemaal voor 19 maart te regelen. Er komt ergens frictie en dat moeten we beheersen.” Dat beaamt minister Eric Wiebes. „Er zullen dingen zijn die beter kunnen, maar geef begrip aan de mensen die alles op alles zetten om dit goed te regelen.”

Politiek positief over schaderegeling