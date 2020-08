Schadelijke spuitbussen onderschept in Rotterdamse haven

In de haven in Rotterdam heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) driehonderd schadelijke spuitbussen onderschept. De spuitbussen waren gevuld met heptafluorpropaan. Dit is schadelijk voor het klimaat. De uitstoot van 1 kilogram van deze stof is vergelijkbaar met een uitstoot van 3.220 kg CO2. Bij deze onderschepping gaat het om het equivalent van 130 ton CO2. Dit komt volgens de inspectie ongeveer overeen met een persoon die 650 retourvluchten maakt van Schiphol naar Parijs.

Deze partij zogeheten ‘freeze sprays’ is afkomstig uit China met eindbestemming Duitsland. De spuitbussen werden ontdekt bij de expediteur waarbij eerder een illegale partij wegwerpcilinders met gefluoreerde broeikasgassen werden onderschept. De spuitbussen mogen in Europa niet op de markt worden gebracht. Ze worden op last van de inspectie vernietigd.

Daarnaast zijn in de lading andere producten aangetroffen met gevaarlijke stoffen die in strijd zijn met de regelgeving. Zo werden onder meer tubes lijm aangetroffen die volgens de begeleidende informatie tolueen bevatten in een hoeveelheid die in Europa verboden is. Tolueen is een stof die bekend staat als oorzaak van verminderde vruchtbaarheid of afwijkingen in de ontwikkeling van een embryo of foetus.