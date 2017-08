Schadeclaim voor mestverwerker na giflozing

Het Brabantse waterschap Aa en Maas gaat de kosten die afgelopen twee weken zijn gemaakt vanwege een grote giflozing claimen bij de schuldige mestverwerker. Op 17 augustus raakte de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel ernstig ontregeld door een extreem hoog gehalte van het giftige ammonium in het afvalwater. Het spoor leidde naar mestverwerker Den Ouden in Helmond dat de lozing zelf niet eerder had gemeld.

Omdat de rioolwaterzuivering niet optimaal meer functioneerde kwam het ammonium ook terecht in rivier de Aa en verschillende beken stroomafwaarts in Brabant.

Het waterschap heeft de handen twee weken vol gehad aan de vervuiling. Om de waterzuivering te herstellen werden bijvoorbeeld twintig tankwagens bacterieslib aangevoerd. De kosten zijn aanzienlijk maar een bedrag kan de woordvoerster niet noemen.

Sinds donderdag werkt de rioolwaterzuivering weer normaal en de verhoogde concentraties ammonium in de rivieren zijn verdwenen, laat het waterschap weten.