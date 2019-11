Schade Malieveld verhaald op Grond in Verzet

De schade aan het Malieveld in Den Haag is woensdag tijdens het protest van bouwers flink groter geworden. Eigenaar Staatsbosbeheer stuurt de rekening voor het herstel naar organisator Grond in Verzet. Die zegt te betreuren dat Staatsbosbeheer niet tevreden is met de staat van het veld en belooft komende week met Staatsbosbeheer te gaan kijken naar oplossingen.

Staatsbosbeheer stelt dat er goede afspraken waren gemaakt, maar dat er tegen die afspraken in bijvoorbeeld een lading zand is gestort. Ook was aangedrongen op rijplaten, zodat het grasveld en de ondergrond niet beschadigd zouden raken door de grote voertuigen die de bouwers hadden opgetrommeld. „Maar ik heb geen rijplaten gezien”, aldus een woordvoerder.

Bestuurslid Arnold Tuytel van Grond in Verzet benadrukt dat veel is gedaan om het overgebleven afval op te ruimen en de gestorte grond weer weg te halen. Staatsbosbeheer gaat volgende week de schade inventariseren en kijken hoe die kan worden hersteld.

Staatsbosbeheer gaat met de gemeente Den Haag praten over hoe in de toekomst moet worden omgegaan met acties met grote voertuigen op het Malieveld. Aan het Malieveld was al schade ontstaan door de boerenacties. Die schade is het grootst aan de randen. Met de boeren is afgesproken dat zij dit zelf gaan herstellen.