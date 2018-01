Schade logeslagen Ark op Urk zo’n half miljoen

De schade die de VerhalenArk in de haven van Urk heeft gemaakt, wordt geschat op ongeveer een half miljoen euro.

Dat meldt Omroep Flevoland op basis van berichtgeving van de gemeente Urk.

Verschillende jachten liepen schade op en ook de aanlegsteiger is vernield. Dat laatste alleen al kost ongeveer 100.000 euro.

De 70 meter lange ark werd door de storm van vorige week woensdag losgeslagen van de kade en ramde diverse schepen in de jachthaven.

Wie aansprakelijk is voor de schade is volgens de gemeente nog niet duidelijk, omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

Video

Ark in haven Urk losgeslagen door storm

Ark losgetrokken en weggesleept uit haven Urk