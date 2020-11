Schade lekkage BP in Rotterdam gering door snel optreden

Door de lekkage van een chemische stof bij de raffinaderij van BP in het Rotterdamse havengebied Europoort is zondag een medewerker lichtgewond geraakt. Eerder was sprake van twee gewonden.

De veiligheidsregio meldt zondagmiddag dat een medewerker die in aanraking kwam met het giftige waterstoffluoride snel onder een nooddouche is gaan staan, waardoor zijn verwondingen minder ernstig zijn dan werd gevreesd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Waterstoffluoride kan bij aanraking de huid en het onderliggende weefsel ernstig aantasten.

Tientallen brandweermannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag met waterschermen voorkomen dat de gevaarlijke stof zich buiten het bedrijfsterrein van BPRR aan de d’Arcyweg kon verspreiden. Het bedrijf kon de gevolgen van de lekkage daarna zelf afhandelen. Hoe die kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Er was geen gevaar voor de omgeving.

BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR) is één van de grootste raffinaderijen van West-Europa. Het bedrijf verwerkt dagelijks 400.000 vaten aardolie (jaarlijks 19 miljoen ton).