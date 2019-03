Schade en overlast door storm

De eerste storm van het jaar heeft zondag vooral in de zuidelijke helft van het land tot schade en overlast geleid. Voor zover bekend vielen er twee gewonden.

In het Brabantse Geldrop raakte een man gewond toen er een boom op zijn auto terechtkwam. De man raakte bekneld en moest naar het ziekenhuis. In Doetinchem viel een boom boven op een 7-jarig meisje dat voorbijfietste. Omstanders wisten het meisje te bevrijden. Ze raakte gewond aan haar been en hoofd.

Het KNMI had voor het zuiden code oranje ingesteld. Tussen 12.00 en 13.00 uur waaide het bij Vlissingen gemiddeld windkracht 9 op de schaal van Beaufort. Vooral in Limburg was de storm hevig. In Ell werd een windstoot van 120 kilometer per uur geregistreerd en dat was op dit meetpunt voor het eerst in twintig jaar. Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en Noord-Brabant kregen te maken met zeer zware windstoten van boven de 100 kilometer per uur.

Er ontstond veelal materiële schade aan auto’s en huizen. Bij de brandweer kwamen honderden meldingen binnen van gevallen bomen en muurtjes, en afgewaaide dakpannen en dakbeplatingen. In het Limburgse Brunssum sloeg een omvallende boom een muur uit een woning.

Het verkeer ondervond op veel plaatsen hinder van de zware storm. Na 16.00 uur zwakte de storm af. De brandweer had daarna te maken met vooral veel zaagwerk, zei een woordvoerder.

Rijkswaterstaat sloot rond 13.15 uur de Oosterscheldekering wegens het stormachtige weer. De Zeelandbrug werd afgesloten voor vrachtverkeer en auto’s met aanhangers. Veel sportwedstrijden en evenementen werden afgelast.

Ook de maandag begon onstuimig. Op de weg had het verkeer ook behoorlijk last van de regen en de wind. De dagelijkse files waren volgens de ANWB langer dan gebruikelijk. Vliegmaatschappij KLM moest 67 vluchten annuleren. Het KNMI gaf voor het hele land code geel af.