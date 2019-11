Schade en ontruiming na plofkraken

Plofkraken in Alkmaar en Zaandam hebben afgelopen nacht veel schade veroorzaakt. In Zaandam moesten de bewoners van het pand waarin de geldautomaat zat zelfs hun huis uit. Zij zijn opgevangen in een politiebureau.

De geldautomaat aan de Lobeliusstraat in Zaandam knalde in nacht van dinsdag op woensdag rond 02.30 uur eruit. Getuigen zagen twee daders op een scooter er vandoor gaan. Het is niet bekend of ze ook geld hebben buitgemaakt. Een dag eerder was er ook al een plofkraak in de plaats. Die was aan de Vrieschgroenstraat. Ook daar zouden twee daders op een scooter zijn gezien.

Afgelopen nacht was in Alkmaar ook een plofkraak, op een geldautomaat aan de Wendelaarstraat. Rond 03.15 uur kwam de melding bij de politie binnen. Ook hier hebben getuigen gemeld dat twee daders er op een scooter vandoor gingen. De schade aan de automaat en het pand is eveneens flink. Ook in dit geval is nog niet bekend of geld is buitgemaakt.