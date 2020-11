In Enschede heeft vrijdagochtend vroeg een plofkraak plaatsgevonden. Twee verdachten zijn op er een scooter vandoor gegaan. De omgeving is afgezet voor onderzoek en de explosievenopruimingsdienst komt ter plaatse.

De plofkraak gebeurde rond 04.30 uur bij een winkelcentrum aan de Wesseler-Nering in Enschede-Zuid. Volgens RTV Oost gaat het om een pinautomaat van de SNS Bank. Op foto’s is te zien dat de ravage groot is.