Schade door fraude ambtenaar Helmond groter

De schade die de gemeente Helmond heeft geleden als gevolg van fraude door een hooggeplaatste ambtenaar valt veel hoger uit dan gedacht. De Belastingdienst heeft de omvang van de fraude berekend op 2,9 miljoen euro. In eerder onderzoek werd de schade geraamd op minimaal 4,5 ton. Het college van Helmond heeft dat vrijdag gemeld aan de gemeenteraad.

Helmond deed eind 2016 aangifte tegen ambtenaar Pieter H. wegens vermoedens over verduistering en valsheid in geschrifte. De ambtenaar liet de gemeente betalen voor spullen en diensten die hij persoonlijk gebruikte, aldus het eerdere onderzoek. Helmond draaide zo op voor elektronica, auto’s, dameskleding, damesschoenen, herenkleding, fietsonderdelen, onderhoud van fietsen, etenswaren, tuinmaterialen waaronder bomen, planten en plantenbakken, en wijnen. Bovendien liet hij een tuin aanleggen en onderhouden bij de woning van zijn echtgenote in Echt (Limburg). Ook leveranciers werkten mee aan de fraude.

De gemeente probeert de schade zoveel mogelijk te beperken. Helmond is verzekerd tegen fraude, maar de verzekeraar wees de schadeclaim deze week af omdat de ambtenaar door gebrek aan controle volledig zijn gang kon gaan.

De gemeente rekent op een substantiële schadevergoeding uit de strafzaak tegen de ontslagen ambtenaar (56). De strafzaak staat volgend jaar gepland.