Schade door explosie in Amsterdam

Een explosie zaterdagochtend vlak bij het Vondelpark in Amsterdam heeft schade veroorzaakt aan meerdere panden en voertuigen.

De knal in de Korte van Eeghenstraat was in grote delen van de stad te horen. Volgens de politie is er iets op straat ontploft. Er is uitgebreid onderzoek gedaan door het Team Explosieven Verkenning en de Explosieven Opruimingsdienst om vast te stellen om wat voor explosief het ging. Maar het is nu nog niet te zeggen wat er is ontploft en waarom. Dat wordt nog verder onderzocht, aldus de politie.

De explosie was vlak bij een hotel, dat gedeeltelijk werd ontruimd. Een aantal gasten is opgevangen in een ander hotel in de buurt.

Er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn voor de zekerheid twee mensen gecontroleerd in de ambulance.