Een brand bij een bedrijf op een industrieterrein in de Twentse gemeente Wierden heeft veel schade veroorzaakt. Niemand raakte gewond.

In een pand aan de Bedrijvenstraat stonden zaterdagavond twee auto’s in brand. De brandweer wist met hulp van zo’n dertig brandweermannen en drie tankautospuiten te voorkomen dat de brand oversloeg naar vier andere bedrijven in hetzelfde complex. Die liepen wel rookschade op.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.