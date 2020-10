Schade aan gevangenis bij ontsnappingspoging is 170.000 euro

De gevangenis Ooyerhoek in Zutphen heeft 170.000 euro schade geleden bij de mislukte ontsnappingspoging van Omar L. op 19 januari. De penitentiaire inrichting wil de schade verhalen op de vier verdachten die maandag terechtstaan in de rechtbank in Zutphen.

Volgens justitie hebben de vier op 19 januari geprobeerd met een slijptol en een betonschaar een opening te creëren in de omheining van de gevangenis. Ook staken ze een bestelbus in brand waarmee ze een toegangsdeur blokkeerden. Dat deden ze door brandende fakkels onder de bestelbus te gooien.

De vier Franse verdachten gingen er in een auto vandoor toen duidelijk was dat ze niet binnen zouden komen. Zij lieten de in brand gestoken bestelbus bij de gevangenispoort achter. Bij de ontsnappingspoging ontstond er schade aan hekken, deuren en de bedrading van de gevangenis.

De vier Fransen worden verdacht van hulp bij een ontsnappingspoging, brandstichting, vernieling van de hekwerken en heling van de gebruikte vluchtauto’s.

De twee Fransen Alberic G. (30) en Bilal L. (27) staan op maandagochtend terecht. De rechtbank behandelt de zaken van de andere twee verdachten Foulet N. (22) en Hatime O. (25) in de middag.

De rechtszaak begon met het vertonen van de bewakingsbeelden die zijn gemaakt op en rond het gevangenisterrein. L. bevestigde in de rechtbank dat hij een van de mannen is die op de beelden te zien is. „Ik ben door iemand benaderd om iemand die geen papieren had uit een centrum te bevrijden”, zei L. Hij zou daarvoor een beloning krijgen, zei hij, maar er zou door zijn opdrachtgever geen bedrag zijn genoemd. Hij wil niet zeggen wie de opdracht gaf en zegt de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. niet te kennen.

L. erkent dat hij fakkels onder de bus gooide, „maar niet met de bedoeling om de bus in de fik te steken.” Hij zou niet hebben geweten dat de auto’s gestolen waren. Op de vraag of hij de andere drie verdachten kende, antwoordde hij ontkennend.

Alberic G., die in Frankrijk een gezin heeft, verklaart in de rechtbank zelf niets over de bevrijdingspoging. Hij zal zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers het woord laten doen.