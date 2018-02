Schaatser door ijs gezakt, toestand zorgelijk

Een man die woensdagochtend vermoedelijk tijdens het schaatsen in het Brabantse Hank door het ijs is gezakt, is in zorgelijke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Ook in het Utrechtse Woudenberg en Houten zijn mensen door het ijs gezakt en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat, is onbekend.

Het incident in Hank had volgens de politie plaats bij de polder Middelland, die aan de rand van natuurgebied De Biesbosch ligt.

De brandweer Utrecht heeft in korte tijd meldingen gehad van vier door het ijs gezakte mensen. In Houten ging het om een kind, dat naar het ziekenhuis moest. Op het Henschotermeer in Woudenberg is een volwassene na door het ijs te zijn gezakt naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Ter Aa zakten twee kinderen door het ijs.