„Schaatsen op ondergelopen uiterwaarden levensgevaarlijk”

Schaatsen op ondergelopen uiterwaarden langs de grote rivieren is levensgevaarlijk. Daarvoor waarschuwen donderdag ijsclubs en natuurbeheerders. Politie en toezichthouders halen schaatsers die toch een poging wagen van het ijs.

Doordat er kortgeleden een hoogwaterperiode was, zijn de uiterwaarden langs de rivieren helemaal volgelopen. Dat zorgt nu voor uitgestrekte ijsvlaktes. Maar omdat het waterpeil in de rivieren ondertussen zakt, is er op veel plekken ruimte tussen het water en het ijs. Wie door het ijs zakt, kan een stuk lager in diep en ijskoud water terechtkomen.

Bovendien is de ijslaag op de uiterwaarden volgens Staatsbosbeheer niet dik genoeg voor een schaatstocht. Dat geldt ook voor ijs op vennetjes en plassen achter de dijken.