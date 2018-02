„Schaats liever op opgespoten baantje”

Mensen die op natuurijs willen schaatsen, kunnen dit het beste doen op speciaal daarvoor opgespoten baantjes. Liefhebbers die zich toch op bevroren plassen, vaarten of sloten begeven, moeten zich bewust zijn van de risico’s, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) woensdag.

Hoeveel mensen schaatsplezier opzoeken op sloten en plassen is niet bekend bij de bond. „Maar wij zien op social media dat op verschillende plekken in Nederland mensen het ijs opgaan. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Ryptsjerksterpolder in Friesland.”

Nu het ijs na enkele nachten vorst nog niet al te dik is, lopen de schaatsers het risico er doorheen te zakken. Dit kan volgens de KNSB vervelende gevolgen hebben en in het uiterste geval zelfs leiden tot verdrinking. Daarom adviseert de bond schaatsers die zich toch op het ijs wagen niet alleen op pad te gaan en touw, ijspriem, ijsstok en een fluitje mee te nemen. Andere tips staan te lezen op de website van de bond.