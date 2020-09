Schaalmodel zuinige ‘Flying-V’ maakt succesvolle eerste vlucht

De kleine testversie van de Flying-V, een zeer energiezuinig vliegtuig dat wordt ontwikkeld aan de TU Delft, heeft zijn eerste vlucht volgens de onderzoekers „heel succesvol” doorstaan. Na een reeks testen in een windtunnel en op de grond is het schaalmodel van het V-vormige toestel vanaf een Duitse vliegbasis daadwerkelijk de lucht in gegaan.

Projectleider Roelof Vos is blij dat het toestel de test heeft doorstaan. „Berekeningen lieten zien dat opstijgen spannend zou kunnen worden. We hadden het schaalmodel hier wel op aangepast, maar je weet pas echt wat er gebeurt, als je daadwerkelijk vliegt.”

Technische uitdagingen zijn er nog volop. Tijdens de testweek, waarvan de TU de resultaten dinsdag bekendmaakte, bleek onder meer dat het zwaartepunt van de vliegende V moest worden verlegd. Ook wiebelt het 22,5 kilo zware en 3 meter brede schaalmodel nog te veel, „waardoor er een vrij ruwe landing is gemaakt”.

Vos legde in een webcast uit dat het belangrijk is om te blijven testen. Tijdens de eerste testvlucht werden zo veel mogelijk data verzameld om het ontwerp te verbeteren. Het verzamelen van informatie is nodig, omdat door het onconventionele model geen vergelijkbare data beschikbaar zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Flying-V, die overigens dezelfde naam draagt als een kenmerkend gitaarmodel, het meest energiezuinige vliegtuig ter wereld wordt. Het schaalmodel vliegt op elektriciteit.

De grote versie die moet volgen, zal eerst op kerosine vliegen, waarvan het door zijn aerodynamische vorm en relatief lichte gewicht 20 procent minder nodig heeft dan de Airbus A350, die nu geldt als het meest geavanceerde passagiersvliegtuig. Er passen wel net zoveel mensen en bagage in als in de A350.

De volgende stap is duurzame voortstuwing. „Het ontwerp lijkt zeer geschikt voor het vliegen op vloeibare waterstof in plaats van op kerosine”, aldus de TU Delft, die het vliegtuig ontwikkelt in samenwerking met KLM en Airbus.

Het zal naar verwachting nog jaren duren alvorens een toestel van dit type passagiers zal mogen vervoeren. Na de ontwerpfase duurt het voor een vliegtuigbouwer doorgaans zeker zeven jaar om een toestel te ontwikkelen. Het idee van het V-vormige toestel ontstond in 2014 bij Airbus. Mocht het ontwerp ooit in productie worden genomen, dan is volgens de onderzoekers sprake van de meest revolutionaire wijziging in vliegtuigontwerp ooit.