‘Schaal de reguliere zorg weer op’

Verschillende partijen in de gezondheidszorg roepen op om de reguliere zorg op te schalen. Dit moet voorkomen dat er een stuwmeer aan uitgestelde zorg ontstaat, zei Fenna Heyning, directeur van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) in het NOS Radio 1 Journaal.

Veel afspraken en operaties zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus in de afgelopen weken afgezegd en uitgesteld. Volgens Heyning gaan operaties die niet kunnen wachten gewoon door, maar neemt vooral de minder urgente zorg af. Een deel van de bezoekers blijft weg op verzoek van het ziekenhuis, maar ook angst speelt een rol. „Het is een dubbele boodschap”, zei Heyning. Ze benadrukt dat mensen die wel klachten hebben, vooral moeten komen. „Er zitten doktoren om hen op te vangen.”

Heyning maakt zich vooral zorgen om overbelasting van het personeel. „Het zorgpersoneel krijgt veel voor zijn kiezen en is er straks aan toe om met verlof te kunnen. We kunnen dan niet zeggen, bedankt voor je inspanning in de coronazorg en nu met z’n allen aan de slag om het stuwmeer aan uitgestelde zorg weg te werken.”