Scandinavië trekt aan Nederlands personeel

Scandinavische landen blijven trekken aan Nederlandse werknemers. Deze landen hebben een tekort aan gekwalificeerd personeel en proberen mensen in Nederland via onder meer de Emigratiebeurs over te halen in die landen te gaan werken. Dat zegt Tom Bey van deze beurs die dit weekend in Houten voor de 23e keer wordt gehouden.

Met name Scandinavische landen zijn erg actief op de EmigratieBeurs. Onder het thema Emigration Express to Sweden kunnen Nederlandse arbeidskrachten binnen zes maanden bij een Zweedse werkgever beginnen.

De aanwezige buitenlandse bedrijven verleiden nieuwe Nederlandse werknemers met direct beschikbare banen, vaste contracten, verhuisvergoedingen, woonruimte, hulp bij het vinden van de juiste school voor de kinderen en taalcursussen. Nederlanders zijn gewild in het buitenland vanwege hun opleiding, talenkennis, flexibiliteit en ondernemingszin.

Circa 3 procent van de Nederlanders denkt na over een vertrek naar het buitenland, 30 procent van die groep vertrekt ook daadwerkelijk. De emigratie vanuit Nederland is in tien jaar met 27 procent gestegen van 122.576 in 2007 naar 155.370 in 2018 per jaar. Belangrijkste redenen zijn een andere kwaliteit van leven, meer rust, meer ruimte en een natuurlijke omgeving voor de kinderen. „Weg van de files, criminaliteit en de ‘hufter-’ mentaliteit in Nederland”, zegt Bey.