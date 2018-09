„Scan goed alternatief voor obductie”

Lijkschouwing met scans en met stukjes weefsel is ongeveer net zo goed als de gewone manier van autopsie of obductie en tegelijk minder belastend voor de nabestaanden van de overledene. Onderzoekers van de afdelingen Pathologie en Radiologie van het Erasmus MC schrijven dat in het wetenschappelijke tijdschrift Radiology.

Autopsies of obducties, waarbij het lichaam wordt geopend, kunnen nodig zijn om de doodsoorzaak vast te stellen, nieuwe ziekten en bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen te onderzoeken en ook voor het onderwijs aan aankomende medici.

In het Erasmus werden bij 99 overledenen de resultaten van scans en biopten ofwel weefselonderzoek vergeleken met die van gewone obductie. De twee methoden deden het vrijwel even goed als het gaat om de doodsoorzaak, aldus de onderzoekers. De methode met scans of biopten was zelfs nog iets beter dan de obductie bij het stellen van een diagnose.

Een voordeel is ook dat de scans later nog eens bekeken kunnen worden, terwijl een obductie eenmalig is. Een ander pluspunt is dat lijkschouw met scans mogelijk acceptabel kan zijn voor nabestaanden die op culturele of religieuze gronden geen toestemming willen geven voor een obductie.