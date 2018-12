SC Twijzel: kinderen dug-outdrama gewaarschuwd

Tegen de kinderen die gewond raakten bij het dug-outdrama in het Friese Twijzel in 2014 was gezegd dat ze van het coachhokje af moesten komen. Dat zei een bestuurslid van SC Twijzel donderdag in de rechtbank in Leeuwarden. Tegen de sportclub is een strafzaak aangespannen.

Op 21 mei 2014 stortte een stenen dug-out in tijdens een korfbaltoernooi met bijna duizend basisscholieren. De wedstrijden vonden plaats op het voetbalveld van SC Twijzel. Op het dak zaten zes kinderen. Een 10-jarig meisje werd dodelijk geraakt door een betonnen dakplaat, die was gekanteld. Vijf kinderen raakten gewond. Onder meer de omroeper zou hen hebben gewaarschuwd voor het gevaar om te vallen, zei het bestuurslid.

De dug-out was mogelijk al eind jaren tachtig zonder bouwvergunning gemaakt. Er waren scheuren in gekomen na een storm in 2013. De schade werd niet gerepareerd. SC Twijzel wordt door het Openbaar Ministerie dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld verweten. SC Twijzel was verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente Achtkarspelen is eigenaar van het sportpark, maar een ambtenaar heeft verklaard dat onder meer de dug-outs de club toebehoren. De gemeente wordt niet vervolgd.

De kinderen gebruikten de dug-out als tribune en zaten op de rand van het dak. Uit onderzoek is gebleken dat de betonplaat is gaan kantelen door overbelasting. Doordat ondersteuning in de zijwanden ontbrak, was het draagvermogen verminderd. Er ontbraken stenen in de muren.

De dug-outs kregen begin 2014 bij een inspectie van de KNVB een onvoldoende. Volgens het bestuurslid waren nieuwe velden op komst en werd om die reden de laatste jaren weinig onderhoud gepleegd. ,,We moesten nog even volhouden van de gemeente.'' Hij bestrijdt dat de dug-out onveilig was. ,,We hebben er met een paar man na de storm aan gehangen. Geen beweging in te krijgen.''

De ouders nemen het SC Twijzel kwalijk dat er geen excuses zijn aangeboden. Zij hopen met de zaak meer bewustwording over veiligheid te creëren. Er wordt geen schadevergoeding geëist. Dat wordt met de gemeente geregeld.