Save the Children wil meer psychosociale hulp

Save the Children gaat zich inzetten voor meer psychosociale hulp voor kinderen in conflictgebieden. De hulporganisatie begint daarom met een extra opleiding bedoeld voor professionals die zich willen specialiseren in mentale ondersteuning.

Volgens Save the Children is slecht 0,14 procent van alle ontwikkelingshulp gericht op psychosociale ondersteuning, terwijl juist daar steeds meer behoefte aan is. Op dit moment werken zogenoemde ‘child protection specialists’ en kinderpsychologen in landen waar Save the Children actief is, maar zij kunnen de vraag niet aan.

Mede daarom is het de bedoeling dat extra mensen worden opgeleid. De opleiding duurt ongeveer twee jaar. In 2021 verwacht de hulporganisatie de eerste gecertificeerde medewerkers in het veld te hebben.

De langdurige stress waaraan de kinderen blootgesteld worden, kan leiden tot psychologische stoornissen zoals depressies. Volgens Save the Children hebben 24 miljoen kinderen wereldwijd behoefte aan psychosociale hulp. Het grootste deel van de hulp gaat momenteel naar voedselzekerheid, gevolgd door veiligheid en educatie.