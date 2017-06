Savannah naar laatste rustplaats

Savannah wordt woensdag in besloten kring begraven in haar woonplaats Bunschoten. Het veertienjarige meisje verdween begin juni. Haar lichaam werd een paar dagen later gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten.

Voorafgaand aan de begrafenis is er een herdenkingsdienst, alleen voor genodigden, in de Adventkerk. Bij grote drukte is de dienst ook op schermen in de Zuiderkerk te volgen.

Donderdagavond liepen duizenden mensen mee in een stille tocht voor het meisje. Een zestienjarige jongen uit Den Bosch wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah.

De familie heeft de media gevraagd om niet aanwezig te zijn bij de dienst en de condoleancemomenten en ook geen foto’s of films te maken.