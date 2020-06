Sauna’s hopen met vervroegde opening schade te beperken

De Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) hoopt dat de financiële schade in hun sector enigszins beperkt blijft nu de sauna’s per 1 juli open mogen. „Maar ondernemers zullen nog steeds creatief moeten zijn om niet dieper weg te zakken. Met de huidige regels is de bezettingsgraad in sauna’s zo’n 40 tot 50 procent. Dus we lijden nog steeds flinke schade”, zegt voorzitter Jos Keizer.

De sauna’s zouden aanvankelijk pas 1 september weer open mogen. Keizer: „We hebben een heel traject bewandeld en het RIVM van allerlei informatie voorzien, ook uit het buitenland. We hebben ze onder meer duidelijk gemaakt dat het virus bij hoge temperaturen stuk gaat. Ik weet niet wat ze daarmee precies gedaan hebben, maar het kan goed zijn dat die informatie doorslaggevend is geweest.”