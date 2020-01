Saudische organisatie krijgt mensenrechtenprijs

Een organisatie die opkomt voor mensenrechten in Saudi-Arabië krijgt dit jaar de Geuzenpenning. De Saudi Civil and Political Rights Association, afgekort ACPRA, streeft naar hervormingen in het land. Zo wil de organisatie dat Saudi-Arabië een gekozen parlement krijgt, dat rechters onafhankelijker worden en dat het land meer doet om de rechten van minderheden te beschermen. Oprichters en andere leden zitten al jaren in de gevangenis.

De Geuzenpenning wordt elk jaar op 13 maart uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen. De stichting die de prijs toekent, is in 1987 opgericht door Nederlandse verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog.

De Geuzenpenning ging vorig jaar naar een Mexicaanse priester die probeert om migranten die op weg zijn naar de Verenigde Staten, uit handen van levensgevaarlijke drugsbendes te houden. Andere ontvangers van de penning waren onder meer Human Rights Watch, Free Press Unlimited, Defence for Children International (DCI), de Tsjechische ex-president Václav Havel en de Colombiaanse politica Ingrid Betancourt.