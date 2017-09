Satudarah-lid cel in voor bezit mitrailleur

Een 55-jarig lid van motorclub Satudarah is veroordeeld tot veertien maanden cel voor de vondst van een geladen pistoolmitrailleur in de auto waarin hij zat. De rechtbank in Amsterdam sprak de 25-jarige bestuurder van het voertuig, die eveneens terechtstond voor illegaal wapenbezit, vrij.

De mannen werden op 12 juni aangehouden nadat ze op de ringweg A10 bij Amsterdam-Noord tegen het verkeer in reden over de vluchtstrook. Ze verklaarden dat ze op de snelweg waren omgekeerd omdat ze waren klemgereden door een andere auto. Daarbij zouden ze zijn bedreigd met een vuurwapen.

De politie vond vervolgens op de vloer van de auto bij de passagiersstoel een tas met de geladen mitrailleur. De bijrijder zei dat hij niet doorhad dat die tussen zijn benen stond, maar volgens de politie was de tas direct zichtbaar en waren zowel het handvat als de trekker van het wapen te zien.

De rechtbank meent dan ook dat de mitrailleur voor het grijpen lag en vindt het niet geloofwaardig dat de man hier niets van wist. Volgens het vonnis kan niet worden bewezen dat ook de bestuurder op de hoogte was, waardoor hij is vrijgesproken.