Satudarah-leider terug in Nederland

Bestuurslid Michel B. van motorclub Satudarah is vrijdagavond vanuit Oostenrijk aangekomen in Nederland. Hij arriveerde op Schiphol en is aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM), dat de 53-jarige Nederlander verdenkt van het leidinggeven aan een criminele organisatie.

B. woont in het Duitse Ahaus, net over de grens bij Enschede, en stond enkele maanden op de nationale opsporingslijst tot hij in Oostenrijk werd aangehouden.

Satudarah is volgens het OM een gewelddadige organisatie die zich bezighoudt met afpersing, witwassen, wapenbezit en drugshandel. B. werd in februari in Oostenrijk opgepakt en zat sindsdien in een cel in Innsbruck. Hij ging in beroep tegen uitlevering aan Nederland, maar de Oostenrijkse rechter oordeelde begin deze maand dat niets de overleveringsprocedure in de weg stond.

Het bestuur van de motorclub is volgens het OM betrokken bij vele ‘bad standings’ ofwel het uitbannen van voormalige leden. Wie de club wordt uitgezet, moet 5500 euro betalen en zijn motor inleveren. Dat zou de verdachten in korte tijd ruim 100.000 euro hebben opgeleverd.

In de rechtbank in Zwolle is twee weken geleden het strafproces begonnen tegen vier andere verdachten van, wat het OM noemt, de outlaw motorcycle gang Satudarah. De vier leden van het landelijk bestuur zijn tot nader order vrijgelaten maar blijven wel verdachten. Ze moesten hun paspoort inleveren, mogen zich gedurende de strafzaak niet met Satudarah bemoeien en ook geen clubkleding dragen op straat.