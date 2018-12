Satudarah-leden hoeven niet meteen de cel in

Vier leden van Satudarah en de ‘supportgroep’ Saudarah uit Enschede mogen het vonnis in de strafzaak tegen hen in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank in Almelo, waar de zaak vrijdag diende. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder op de dag geëist dat de vier direct na de zitting in hechtenis zouden worden genomen.

Het viertal hangt celstraffen van één tot twee jaar boven het hoofd. Volgens het OM hebben ze zich schuldig gemaakt aan georganiseerde handel in cocaïne in het supportershome Vak P van FC Twente. Ook verwijt het OM hen dat ze verboden (nep)wapens in bezit hadden en lid waren van een criminele organisatie.

Satudarah-kopstuk Laurence S. (46) zou volgens de aanklager als portier en toezichthouder van het supportershome de drugshandel hebben gefaciliteerd door leden van Satudarah/Saudarah te helpen de toegangscontrole te omzeilen. Hij en Saudarah-voorman Christiaan P. (41), die de cocaïne-verkoop regelde, hoorden twee jaar cel tegen zich eisen. Twee anderen moeten van OM een jaar de cel in. De zaak tegen een vijfde verdachte is aangehouden omdat hij er wegens ziekte vrijdag niet bij kon zijn. Op 21 december volgt de uitspraak.