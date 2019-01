„Satudarah doet niet aan afpersen”

President Stephan P. (42) van het chapter Geleen van Satudarah verwerpt de verdenking door justitie dat hij en zijn club zich schuldig hebben gemaakt aan afpersing. „We doen niet aan afpersingen”, hield hij dinsdag de rechtbank in Roermond voor, de eerste van twee dagen die voor de zaak zijn uitgetrokken.

P. staat terecht op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie, het witwassen van bijna 77.000 euro, wederrechtelijke vrijheidsberoving en vier gevallen van afpersing. Dat laatste ziet hij anders. „Voor mij is afpersing iemand laten betalen die niks heeft gedaan”, zei P. dinsdag. „Dat is afpersing. Dat doen wij niet. Maar iemand die heeft gestolen en die dan moet terugbetalen, dat is geen afpersing.”

Hij erkent dat hij na de arrestatie van landelijke leiders van Satudarah in een toespraak tot de club in Geleen heeft gezegd de café’s kort een klein te zullen slaan, en dan molotovcocktails erin. Maar dat was slechts peptalk, aldus S. „Ik was boos en had wat gesnoven”, relativeerde hij zijn woorden.

„We werden opgejaagd”, hield P. de rechtbank voor. In zijn boosheid zei hij toen: „Dan sloop je de hele stad maar”, aldus P. Op een vraag door een lid van de club wat te doen als de politie binnen zou vallen, zei hij: „Dan slaan we ze in elkaar”. Maar dat was een grap, zei hij dinsdag.

P. is overigens eerder twee keer veroordeeld wegens het doden van mensen, in 1997 en 2008. Niet lang nadat hij in 2012 vrijkwam richtte hij met anderen Satudarah Geleen op.

Stephan P. staat dinsdag samen met zijn broer Dirceu (35) en Henk N. terecht. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt deze twee van afpersing. Dirceu P. ook van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Een jaar geleden arresteerde de politie tien leden van Satudarah in Geleen. Zeven stonden in december terecht, de andere drie dinsdag en woensdag. Eerder eiste het OM tegen de zeven anderen celstraffen van drie tot elf jaar.