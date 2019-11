Saskia Boelsums Kunstenaar van 2020

Saskia Boelsums is gekozen tot Kunstenaar van het jaar 2020. Ze maakt landschapsfoto’s die herinneren aan de zeventiende-eeuwse schilderkunst. In totaal zijn er ruim 40.000 stemmen door het publiek uitgebracht op de acht kandidaten.

Schilderes Mirjam Vreeswijk is in 2020 Talent van het jaar. Klaas Gubbels, bekend van tafels, stoelen en koffiekannen, mag een jaar lang de eretitel Briljanten Kunstenaar dragen.

Stichting Kunstweek organiseert jaarlijks de verkiezing Kunstenaar van het (komende) jaar. De winnaar wordt bekendgemaakt aan de vooravond van de Nationale Kunstdagen in Nieuwegein, waar tweehonderd kunstenaars zaterdag en zondag hun werk tonen in de Beursfabriek. Dat is aan het begin van de zeventiende Nationale Kunstweek waarop galerieën, kunstmusea, gemeenten en ateliers in het hele land inspelen met speciale activiteiten en die ook zaterdag begint.