Sanquin speurt creatief naar jong bloed

Dagelijks hebben honderden mensen bloed nodig. Bloedbank Sanquin is verantwoordelijk voor de Nederlandse bloedvoorraad. En om die groot genoeg te houden, bewandelt de bloedbank creatieve wegen.

Sanquin ontstond in 1998 uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis. In 2017, bijna twintig jaar later, zijn er 325.000 donors die jaarlijks 205.000 liter bloed afstaan. Grote getallen, maar het is op de lange termijn niet genoeg, volgens woordvoerder Merlijn van Hasselt.

„Elk jaar valt er 10 procent van de donoren af. Dat heeft verschillende oorzaken: ziekte, zwangerschap, verhuizing, en vaak ook omdat mensen door ouderdom fysiek niet meer in staat zijn om te doneren.” De gemiddelde donor is 43 jaar oud. Volgens Van Hasselt, zelf 44, is dit „niet oud.” „Het bloed is goed. De leeftijd van een donor maakt niets uit voor de kwaliteit van het bloed. Een donor van zestig jaar geeft even goed bloed als een van negentien jaar. Dat komt doordat het bloed steeds wordt vervangen.”

Waarom dan toch de zoektocht naar jongere donors?

„Daarmee kunnen we de bloedvoorraad van de komende jaren garanderen. Bij Sanquin verstaan we onder jonge donors mensen van onder de 35 jaar. Die kunnen als het goed is nog heel wat jaren bloed geven.”

Is er sprake van een tekort aan bloed in Nederland?

„Nee. Ik vermijd zelf altijd het woord ”tekort”. Wel is het zo dat er bepaalde perioden minder bloed wordt gedoneerd dan zou moeten. Bijvoorbeeld als het mooi weer is, in de vakantie of tijdens feestperiodes. Mensen vergeten dan snel dat ze een oproep hebben gekregen om bloed te komen geven.”

Wat doet Sanquin om deze mensen toch te bereiken?

„We sturen mensen een sms of een mail. Als ze dan nog niet reageren, bellen we hen op. Een alternatief voor ons is dat we meer donors oproepen. Dit is een enorme organisatie, want mensen kunnen niet op elk willekeurig moment in het jaar bloed geven. Mannen mogen maximaal vijf keer per jaar, vrouwen drie. Dat houdt Sanquin allemaal in de gaten.”

Op welke manieren probeert Sanquin jonge donors te werven?

„We gebruiken sociale media als Facebook, Instagram en Twitter om aandacht op ons werk te vestigen. Mijn ervaring is dat livecontact goed werkt bij jongeren. Daarom gaan we ook langs op universiteiten. Sinds 1 september is bovendien de campagne #myfirstblood gelanceerd. Die is gericht op jongeren die het spel League of Legends spelen. Dat is een onlinecomputerspel waarin teams het tegen elkaar opnemen.”

Wat houdt de campagne precies in?

„We hebben deze geïntroduceerd tijdens de Europese kampioenschappen van League of Legends, begin september in Madrid. In Nederland werd een stream hiervan uitgezonden waar duizenden gamers naar kijken. Op een gegeven moment verscheen in hun scherm een pop-up met de oproep om bloeddonor te worden. Via onze website kunnen zich aanmelden. Nadat hun bloed gekeurd is, ontvangen ze als dank een zogenaamde skin, waarmee ze hun poppetje in het spel een ander uiterlijk kunnen geven.”

Waarom richten jullie je juist op gamers?

„Uit eerdere initiatieven, onder meer van Greenpeace, bleek dat gamers maatschappelijk betrokken zijn. League of Legends is gericht op samenwerken. Het is een heel coöperatief spel. Bovendien zijn de meeste spelers in Nederland man. De meerderheid van de Nederlandse donors is vrouw. Het zou dus mooi zijn als er wat meer mannen bij komen.”

Wat hopen jullie te bereiken met #myfirstblood?

„Ons eerste doel was om Nederlandse jongeren bewust maken van bloeddonorschap. Ze hoeven geen donor te worden maar moeten weten waar het bloed vandaan komt. De 300 nieuwe aanmeldingen die we dankzij de campagne in twee weken hebben binnengehaald, zien we als een bonus.”

Wanneer zijn er genoeg donors?

„Er zijn door het verloop van 10 procent per jaar altijd nieuwe donors nodig. Het zou mooi zijn als we de komende jaren kunnen groeien naar 400.000 donors.”

Cijfers uit 2017

- In 2017 gaven 325.000 Nederlanders bloed.

- In totaal doneerden zij 205.000 liter bloed.

- De gemiddelde leeftijd van een bloeddonor is 43 jaar.

- De meeste bloeddonors zijn vrouwen.

- Jaarlijks valt 10 procent af .