Samsom gaat afvalverwerker adviseren

Gewezen PvdA-leider Diederik Samsom gaat afvalverwerker HVC adviseren. Samsoms klus bij het Alkmaarse bedrijf is zijn grootste sinds hij in december aftrad als voorman van de sociaaldemocraten.

De 45-jarige Samsom gaat HVC van advies dienen over het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron of energieopslagplaats, liet hij zondag weten. Hij is „enthousiast over de ambities van HVC en wil ze daar graag in verder brengen.”

De PvdA’er, die kernfysica studeerde en lang bij Greenpeace werkte, stond aan het Binnenhof bekend om zijn grote kennis van energie, duurzaamheid en milieu. Sinds hij de lijsttrekkersverkiezing van zijn partij verloor van Lodewijk Asscher werkte hij als zelfstandig adviseur voor onder andere energieadviesbureau DNV-GL en het Delftse Hyperloop-project.

HVC is naar eigen zeggen de grootste afvalinzamelaar van Nederland zonder winstoogmerk. Het bedrijf produceert ook duurzame energie.