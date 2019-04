Samenwerking voor minder gebruik proefdieren

Onderzoeksorganisatie TNO, Stichting Proefdiervrij en biofarmaceutisch bedrijf Galapagos gaan samenwerken om te bekijken of er minder proefdieren gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van medicijnen. In eerste instantie richt het onderzoek zich op fibrose, een aandoening waarbij lichaamsfuncties verminderen als gevolg van littekenvorming.

Bij de studie wordt gebruikgemaakt van zogenoemde big data, computersimulatie en systeembiologie. Door veel beschikbare informatiebronnen te verzamelen en deze „slim aan elkaar te koppelen” denken de partijen meer op te steken van werkzaamheid van medicijnen. Het doel daarbij is dat door de kennis in de toekomst minder proefdieren nodig zijn.

Het onderzoek past binnen de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2025 koploper te zijn op het gebied van proefdiervrije innovaties. Het project duurt twee jaar, mogelijk worden in een later stadium nog andere aandoeningen onder de loep genomen.

„We zijn er blij met de opgezette samenwerking”, aldus Debby Weijers, directeur bij Proefdiervrij. „Het is van groot belang om een biomedisch bedrijf aan boord te hebben. Zij beschikken niet alleen over heel veel kennis en expertise, zij zijn ook degene die de nieuwe toepassingen ook daadwerkelijk moeten gaan gebruiken.”