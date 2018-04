„Samenwerking PVV en CU in Den Helder van de baan”

Samenwerking tussen ChristenUnie en PVV in een college in Den Helder is van de baan.

Dat meldde bestuurssecretaris Piet Bras van de Helderse ChristenUnie maandagochtend desgevraagd. De Stadspartij Den Helder besloot zondagavond af te zien van deelname aan de beoogde coalitie, met daarin ook PVV en CU. Door de stap van de Stadspartij is er geen meerderheid meer voor zo’n college. „De afgelopen dagen is gebleken hoe instabiel de beoogde coalitie is. Er is onvoldoende vertrouwen dat het akkoord op hoofdlijnen een basis biedt voor vier jaar stabiel vaarwater, met een brug naar de niet aan de coalitie deelnemende partijen”, aldus de Stadspartij op haar website.

De afgelopen dagen ontstond er ophef over een mogelijk college in Den Helder met daarin ook ChristenUnie en PVV. Vrijdagavond kwamen bestuur en fractie van de Helderse CU in spoedzitting bijeen. Toen werd besloten dat de leden komende donderdag zich mogen uitspreken over de kwestie. Die ledenvergadering gaat wel door. „De druk is nu van de ketel, maar we willen van onze leden graag adviezen krijgen, ook over de nieuwe fase waarin de collegebesprekingen zijn gekomen”, aldus Bras.

De landelijke CU-voorzitter, Piet Adema, leverde zaterdag harde kritiek op de CU in Den Helder. Adema noemde het „hoogst onverstandig” dat de Helderse CU overwoog om met de PVV in zee te gaan.

Bras kijkt met „gemengde gevoelens” terug op de afgelopen dagen. „Ik kan me voorstellen dat Adema zo reageert. Maar hij zou ook wat minder hoog van de toren kunnen blazen. We moeten ons nu goed bezinnen. Dezer dagen kreeg ik een brief van een van onze leden. Die zei: Die PVV’ers in Den Helder kunnen keurige mensen zijn, maar het blijven PVV’ers.”

