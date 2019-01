Samenwerking Concertgebouworkest en Hermitage

Het Amsterdamse museum De Hermitage en het Concertgebouworkest gaan samenwerken. Kleine ensembles van het orkest gaan pop-up concertjes spelen tijdens de tentoonstelling De schatkamer!, die zaterdag voor publiek opengaat, en ook tijdens de expo Juwelen!, die vanaf medio september sieraden laat zien uit kringen rond de tsaren. De Hermitage zal komend najaar een concert uit de serie Horizon in het Concertgebouw omlijsten met kunstfotografie.

„Kijken naar kunst wordt voor velen nog inspirerender met muziek”, weet Hermitage-directeur Cathelijne Broers. Jan Raes, directeur van het Concertgebouworkest, verwacht ook dat de samenwerking een „duidelijke meerwaarde” zal gaan bieden.

Het museum Hermitage in Sint Petersburg leent zijn Amsterdamse naamgenoot voor De schatkamer! tweehonderd topstukken uit allerlei takken van kunst en cultuur, uit alle tijden en streken. Het oudste stuk op de expositie in Amsterdam is een vrouwenfiguurtje van 23.000 jaar geleden, gevonden in Midden-Rusland. Een van de jongste bezienswaardigheden is een installatie van de Belg Jan Fabre uit 2016. De expositie in de nu tienjarige Hermitage in Amsterdam is bedoeld als een soort encyclopedisch overzicht van wat de mens aan kunst en cultuur voortbracht.