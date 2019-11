Samenstelling poeder bij fiscus nog ongewis

Vrijdagmiddag rond 15.00 uur was nog steeds niet duidelijk waaruit het poeder in een brief bestond, dat eerder die dag gevonden werd bij de Belastingdienst in Heerlen. Het gebouw aan de Kloosterweg werd ontruimd, honderd medewerkers gingen naar een gebouw van de Belastingdienst aan de overkant van de weg. Vijf medewerkers mogen sindsdien het gebouw niet uit, omdat zij mogelijk in aanraking zijn gekomen met het poeder.

Een speciaal team van defensie, specialisten op het gebied van chemische, biologische, radiologische, nucleaire (CBRN-)incidenten, slaagde er vrijdag niet in te analyseren waaruit het poeder bestaat. Ook experts van het RIVM kwamen er ter plaatse niet uit. Zij besloten het poeder mee te nemen naar Bilthoven voor nader onderzoek, aldus een woordvoerster van de brandweer vrijdagmiddag.

Wat er gaat gebeuren met de vijf ‘opgesloten’ medewerkers wordt nog bekeken. Ook de andere honderd medewerkers zijn nog steeds in afwachting van nadere berichten.

Het gebouw van de Belastingdienst waar het poeder is gevonden, blijft voorlopig gesloten.